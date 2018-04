Seit Jahren kritisieren die Anrainer des Siedlungsgebiets um Hanuschgasse und Beethovengasse, dass in ihren Wohnstraßen viel zu schnell gefahren wird. Die eigentlich vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit werde nicht eingehalten. Anfang September trafen sich die Anrainer sogar zur „Grill & Chill“-Frühstück mitten auf der Straße, um gegen Raser mobil zu machen und die Stadtgemeinde zu Maßnahmen zu zwingen.

Die Rettungsaktion von Anrainer Manfred Wiltner für einen Igel ging auch deshalb schief. | privat

Doch passiert sei bisher nichts, wie Hanuschgasse-Bewohner Manfred Wiltner der NÖN erzählt. Das Wohngebiet werde weiter als Ausweichstrecke in Richtung neues Einkaufszentrum und Hauptplatz genutzt. Am Freitag habe dies sogar einem Igel das Leben gekostet. „Ich habe ihn um 7.40 Uhr auf der Straße entdeckt. Um das Tier zu retten, zog ich mich schnell an und lief hinunter. Fünf Minuten später lag es tot am Boden“, erzählt Wiltner.

Bei der Stadtgemeinde ist man sich der Situation bewusst, wie die für das Verkehrsressort zuständige Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne) betont. Ihre ursprüngliche Idee, im Kreuzungsbereich eine Verkehrsinsel zu errichten, ließ sich nicht verwirklichen. „Leider gibt es hier Einbauten“, erläutert sie. Plan B, der mit der Fachabteilung im Rathaus erarbeitet wurde, ist das Anbringen von Bodenmarkierungen mit Hinweisen auf die Wohnstraßen. Sie sollen noch im Frühjahr kommen. „Wir werden sehen, ob es hilft“, so Krenn.