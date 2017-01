Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Schwechater Hammerbrotgasse ab. Kurz nach 22 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Schwechat-Rannersdorf zu einem Wohnhausbrand in eine Wohnsiedlung alarmiert. Schon bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine dichte Rauchsäule aufsteigen.

Das Haus stand binnen kürzester Zeit im Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

