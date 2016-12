Mit acht Tischen startete das „Café Maximilian“ Mitte Mai am Schwechater Hauptplatz. Doch die 80 m an Verkaufsraum waren nur der Anfang. Unmittelbar nach der Eissaison schloss das Café für zwei Monate seine Türen.

Umfangreiches Angebot

In dieser Zeit wurde fleißig um- und ausgebaut. Seit Freitag stehen nun 250 m an Verkaufsfläche zur Verfügung. „Wir bieten jetzt vom Frühstück über Mittagsmenüs, Torten und Mehlspeisen bis zum guten Achterl am Abend alles an“, berichtet Inhaber Maximilian Spitzer. Der Unternehmer eröffnet mit dem Café die erste Filiale seines bekannten Eissalons Laxenburg. „Auch dort haben wir heuer erstmals ganzjährig offen. Laxenburg ist jedoch mehr ein Ausflugsziel, hier in Schwechat bieten wir ein Stadtcafé“, erläutert Spitzer.

Eis das ganze Jahr über

Natürlich wird es auch das ganze Jahr in Schwechat Eis geben. Doch das Sortiment variiert saisonal. „Wir kommen hier einem Grundversorgungsauftrag nach“, meint der Inhaber mit Verweis auf die übersichtliche Gastro-Szene in der Braustadt. Angesprochen werden alle Schwechater, egal ob Geschäftsmann oder Pensionist.

Im Nichtraucherlokal fanden 15 Arbeitnehmer, großteils aus Schwechat und der näheren Umgebung, einen Job. „Für das Mittagsgeschäft haben wir sogar einen eigenen Koch“, erzählt Spitzer. Das Café sei nun genauso wie er es ich vorgestellt habe. Dafür nahm der Unternehmer einen hohen sechsstelligen Eurobetrag in die Hand.