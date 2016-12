Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Die Bäckerei Felber soll die Filiale im Culinarium schließen. Doch auf Anfrage der NÖN will man das so nicht stehen lassen: Ja, die Filiale wird nicht mehr von Felber betrieben. Aber man hat eine Franchise-Partnerin gefunden, die die Bäckerei mit Kaffeehaus weiterführt.

Die neue Chefin heißt Neslihan Güler und ist 28 Jahre alt. Aufgewachsen ist die Unternehmerin in Ternitz (Bez. Neunkirchen), mittlerweile wohnt sie in Wien-Simmering. Dort betreibt Güler, ebenfalls auf Konzessionsbasis, bereits seit eineinhalb Jahren eine Anker-Filiale. „Ich habe einen zweiten Standort gesucht und bin auf das Felber-Lokal in Schwechat gestoßen“, erzählt Güler.

"Das Geschäft läuft gut"

Die Niederlassung hat sie schon vor knapp einem Monat übernommen, beliefert wird sie wie gewohnt von Felber. „Wir haben die gleichen Produkte wie vorher“, unterstreicht sie. Die einzige Änderung sind die Mitarbeiter, da das Team komplett ausgetauscht wurde. Aktuell sind drei Angestellte in der Bäckerei beschäftigt. „Das Geschäft läuft gut, aber natürlich bedarf es noch der ein oder anderen Verbesserung“, gibt sich Güler optimistisch.

Letztendlich steht und fällt ihr Erfolg auch mit dem Abschluss eines neuen Mietvertrags mit dem Eigentümer, dem Schwechater Immobilienexperten Manfred Leiner. Denn der gültige Vertrag läuft auf die „Franz Felber & Co. GmbH“ mit Sitz in Wien-Donaustadt.

Die Bäckereibetreiberin betont, dass ihre Anwältin mit der Firma Leiner in Gesprächen stehe. Manfred Leiner selbst gibt sich etwas zurückhaltender. „So weit sind wir noch nicht“, meint er auf NÖN-Anfrage.