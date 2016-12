Während in der Wohnhausanlage „Villanova“ am Alanovaplatz im Laufe der Woche die letzten Bewohner ihre Schlüssel überreicht bekommen, geht es bei der „Villa Central“ nun erst so richtig los.

Vergangene Woche starteten die Abbrucharbeiten für das neue Projekt von Baumeister Manfred Leiner. Das ehemalige Gebäude der Druckerei an der Ecke Franz-Schubert-Straße und Ehrenbrunngasse wird einem Neubau weichen. Insgesamt 19 Eigentumswohnungen in der Größe zwischen 56 und 134 m errichtet die Immobilienfirma Leiner gemeinsam mit ihren Partnern, dem Bauunternehmen Trepka aus St. Pölten und dem Badner Architekten László Krizmanics.

Die Bauarbeiten sollen bereits im Jänner starten, die Fertigstellung ist für Herbst 2018 geplant. „Die Nachfrage ist groß“, freut sich Manfred Leiner im NÖN-Gespräch. Die Hälfte der Wohnungen ist bereits vergeben. Die Preise reichen je nach Größe (zwei bis vier Zimmer) von rund 204.500 bis etwa 546.000 Euro. Neben einem Lift und einer Wärmepumpe für Warmwasser im Gebäude sind auch alle Wohnungen mit einer Fußbodenheizung ausgestattet.