In den kommenden fünf bis zehn Jahren wird am ehemaligen Brauereigelände mitten in Schwechat eine kleine Stadt in der Stadt entstehen. Der erste Schritt wurde durch die Baufirmen Sedlak und Leiner schon gesetzt, sie errichteten jeweils rund 100 Eigentumswohnungen.

Auf den verbliebenen rund 50.000 m setzen die drei gemeinnützigen Genossenschaften Arthur Krupp, NBG und Atlas sowie die Bauunternehmen WVG und Aura über 870 Wohnungen um.

