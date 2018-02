Einbrecher ertränkt Kaninchen in Waschmaschine.

Unfassbare Form von Tierquälerei in der Braustadt: Ein Schwechater musste am Samstag feststellen, dass die Tür in seine Wohnung am Alanovaplatz aufgebrochen worden war.

Sofort verständigte der Mann die Polizei. Doch damit nicht genug, machte der Tierliebhaber eine grauenvolle Entdeckung: Eines seiner Kaninchen lag leblos in einer eingeschalteten Waschmaschine. Für das einjährige Tier kam jede Hilfe zu spät.

Gestohlen wurde ersten Informationen zufolge nichts, weshalb die Kriminalisten von keinem klassischen „Einbruchsdiebstahl ausgehen. Es werde primär nun wegen Tierquälerei ermittelt. Ob ein Racheakt vorliegt, stehe derzeit nicht fest. Die Schwechater Stadtpolizei ersucht jedenfalls um Hinweise.