Am Mittwochabend eilte die Freiwillige Feuerwehr Schwechat nur wenige Sekunden nach ihrer Alarmierung mit drei Fahrzeugen zu einem Kleinbrand in ein Wohnhaus am Hauptplatz. Am Einsatzort (vor der Eingangstür) erwartete bereits die Wohnungsbesitzerin die Florianis und wies sie in die Lage ein. Die Frau wurde nach einer Erstversorgung durch einen Feuerwehr-Sanitäter mit Verletzungen dem Roten Kreuz Schwechat übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Im Stiegenhaus nahmen die Feuerwehrleute bereits Rauch sowie Brandgeruch wahr. Ein Atemschutztrupp erkundete die Lage in der Wohnung, konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Der Topf war bereits vom Herd genommen worden und es konnte glücklicherweise kein Brand festgestellt werden. In weiterer Folge wurde die Wohnung sowie das Stiegenhaus mittels Belüftungsgerät rauchfrei gemacht.