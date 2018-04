Eigentlich wollte FP-Klubobmann Wolfgang Zistler mit seinem 19 Monate alten Enkerl nur hinaus zum Spielen, doch die Zustände am Spielplatz am Kellerberg schockierten ihn zutiefst. „Ich fand dort jede Menge Bier- und Whisky-Dosen, andere Flaschen und Müll. Auf der kleinen Rutsche wurde eine Vodka-Flasche in kleinste Scherben zerschmettert“, berichtet er im NÖN-Gespräch.

"Das Streetworker-Programm greift hier überhaupt nicht"

Die unzähligen kleinen Splitter musste schließlich der Bereitschafts-Trupp des Bauhofs entsorgen. „Laut Anrainern, mit denen ich sprach, wurde von Jugendlichen am Abend zuvor lautstark gefeiert. Ich denke, es ist ausgeartet. Ein solches unverantwortliches Verhalten ist natürlich nicht zu akzeptieren, da dadurch auch Verletzungen hervorgerufen werden können“, ärgert sich Zistler. Leider komme es immer wieder an verschiedenen Orten, etwa im Schlosspark, zu ähnlichen Situationen. „Das Streetworker-Programm greift hier überhaupt nicht“, ist Zistler überzeugt.

Entsetzt über den Vorfall am Kellerberg-Spielplatz ist auch SP- Stadtchefin Karin Baier. Allerdings hält sich nichts von der Kritiker an den Streetworker. „Passiert ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zu der Zeit sind die Jugendbetreuer nie da“, hält Baier fest. Sie will sogar verstärkt Streetworker einsetzen, denn man habe schon einige „Problem-Hotspots abgedreht“. Die Bürgermeisterin sieht darin eine Möglichkeit, Vandalismus Einhalt zu gebieten.