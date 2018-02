Am Sonntag war die Multiversum-Halle stark besucht. Besonders viele Kleinkinder waren am Faschingsfest.

Seit Jahren organisiert Sabrina Flandorfer mit ihrer Familie und ihrem Kinderfreundeteam den größten Kinderfaschingsball Schwechats im Multiversum. Mit Live-Musik und Animation, 1.100 Krapfen, 600 Packungen Konfetti und einer Bühnenverlosung mit 110 Hauptpreisen war das Fest auch heuer wieder ein Riesenerfolg.

Als Highlight präsentierten Luisa Nikita Black und Danny Bellens ihren neuen Baby-Dino-Film „My Jurassic Place“. Baby-Raptor Rappi soll schon 2018 in Österreich über die Leinwand flimmern. Bei einem Gewinnspiel konnte der kleine Conner Surek das Dino-Buch zum Film ergattern.

Gab es letztes Jahr noch Probleme mit der Abgabe von Mänteln und Jacken beim Kinderfreundefasching, kümmerte sich dieses Jahr ein Security-Mitarbeiter am oberen Eingang der Halle um die Besucher. Dadurch verlief der Kinderball heuer reibungslos. „Wir arbeiten schon an den letzten Vorbereitungen für den Kinderball im Schloss Freyenthurn in Mannswörth am 11. Februar“, so Flandorfer.