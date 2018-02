In Wiener Neustadt wurde in der Vorwoche mit „Civitas Noba“ das Pilotprojekt in Niederösterreich eröffnet. Rund 2,7 Millionen Euro investierte die Noba-Gruppe in die 52 vollmöblierten Mikrowohnungen mit einer Fläche von 20, 25 und 30 m2 .

Ähnliches hat man in Zukunft auch in Schwechat vor, wie der geschäftsführende Gesellschafter Norbert Barabas gegenüber der NÖN bestätigt. Dort sollen laut Vorentwurf 85 Kleinstwohnungen realisiert werden.

Jene mit 20 m2 sollen zu 370 Euro inklusive aller Betriebskosten vermietet werden, die mit 30 m2 zu 450 Euro. „Eine Kaufangebot für das Grundstück haben wir bereits gelegt. Allerdings brauchen wir eine politische Entscheidung bezüglich der Widmung. Da erhoffe ich mir Unterstützung“, so Barabas.

Die politische Entscheidung ist aber nicht nur in Bezug auf die Widmung vonnöten, sondern auch beim auserkorenen Grundstück. Denn dabei handelt es sich um jenes 1.000 m2 große Areal vor der Bertha-von-Suttner-Schule, auf dem jahrelang Ausweichklassen des Gymnasiums Platz fanden. Die blauen Container stehen nach wie vor an Ort und Stelle.

Wunsch-Areal steht nicht zum Verkauf

Doch schon beim Grundstück weht „Noba“ Gegenwind entgegen. „Das ist das letzte Grundstück mit Bauland-Wohngebiet-Widmung im Stadtzentrum. Ein Verkauf steht für mich nicht zur Debatte“, untermauert Baustadtrat Simon Jahn (Grüne). Er hält das Konzept der Mikrowohnungen zwar für „spannend“, doch hinter dem Projekt stünden noch viele Fragezeichen.

Vor allem was die Widmung betrifft. Denn bei einer Wohnhauswidmung müsste der 1:1,5- Schlüssel bei den Stellplätzen zum Tragen kommen. „Das ist in diesem Fall aber sinnlos“, so der Baustadtrat. Eine Widmung auf „Hotel“ wäre eine Option. Hierbei befände man sich laut Jahn in Niederösterreich aber „rechtlich in luftleerem Raum“.