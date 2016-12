In Ungarn ist er bereits alltäglich: der Teddybär im Rettungsauto. Im Fall eines Einsatzes mit kleinen Patienten liegt er damit immer bereit. Nun wurde diese Aktion auch in Österreich ins Leben gerufen. „Schwere Verletzungen oder Erkrankungen, Schmerzen und Angst vor dem Krankenhaus belasten unsere jüngsten Patienten ganz besonders“, weiß Daniela Angetter vom Roten Kreuz Schwechat.

Die Teddybären sollen helfen, die Fahrt im Rettungsfahrzeug zu erleichtern und die Angst zumindest ein wenig zu lindern. Bei den östlichen Nachbarn gibt es die Aktion schon seit vielen Jahren. Vergangene Woche überreichten die ungarischen Kollegen nun 2.000 Teddys an das Schwechater Rote Kreuz. „Da wir zum Glück nicht so häufig Kinder zu unseren Patienten zählen, teilen wir die Teddybären mit unseren umliegenden Rotkreuz-Bezirksstellen, aber auch mit Rotkreuz-Kollegen in Wien und im Burgenland“, berichtet Angetter.