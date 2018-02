Damit steht der bereits von weitem sichtbare Büroturm nun leer. Dieser entsprach nicht mehr den modernen Anforderungen eines Bürogebäudes und soll noch 2018 abgetragen werden. Raffinerieleiter Wolfram Krenn ist vom neuen Arbeitsplatz begeistert: „Das neue Bürogebäude erfüllt einerseits die Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld und ergänzt andererseits durch seine ansprechende und moderne Architektur die faszinierende Industriekulisse der Raffinerie Schwechat auf ideale Weise.“

Ein entscheidender Vorteil des neuen Gebäudes ist unter anderem, dass Besucher nun nicht mehr in den Sicherheitsbereich der Raffinerie müssen. Damit fallen die doch zeit- und ressourcenintensiven Sicherheitschecks weg, die vorgeschrieben sind, um in den Bereich innerhalb des Sicherheitszaunes zu kommen. Die Finanzierung des 13.000 Quadratmeter großen Gebäudes erfolgte über ein Leasing durch die Erste Group Immorent AG, welche auch die Verantwortung für die Bauausführung hatte. Den Bau selbst hat die Firma Swietelsky durchgeführt.

Eröffnung am Valentinstag

Am Valentinstag fand nun eine offizielle Eröffnungsfeier in Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) statt. „Die OMV ist ein Garant für Österreichs Versorgungssicherheit im Bereich Energie und ein wichtiger Arbeitgeber in Niederösterreich. Es freut mich, dass die OMV durch diese Investition ein weiteres Bekenntnis zum Standort Niederösterreich gesetzt hat“, hält die Landeshauptfrau in einer Aussendung fest.

Ebenfalls erfreut zeigt sich Schwechats SP-Bürgermeister Karin Baier: „Die OMV Raffinerie Schwechat ist für die Stadtgemeinde ein verlässlicher Partner und Arbeitgeber. Es freut mich, dass der Standort nun durch diesen attraktiven Neubau aufgewertet wurde und ich bin überzeugt, dass das die Raffinerie als Arbeitgeber noch attraktiver macht.“