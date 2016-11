„Schon jetzt sind Züge überfüllt, sowohl mit Pendlern als auch mit Flugreisenden. Eine Taktverdichtung ist längst angesagt“, fordert Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grünen) einmal mehr zusätzliche Züge auf der S7-Strecke. Denn am Halbstundentakt der Schnellbahnlinie bis zum Flughafen sowie den Eilzügen in der Früh und am Nachmittag wird sich auch mit dem neuen Fahrplan, der mit 11. Dezember in Kraft tritt, nichts ändern.

Erschwerend komme dazu, dass in Wien-Favoriten das Parkpickerl eingeführt werde und auch in Wien-Simmering dahingehend Überlegungen angestellt würden. Mit der Parkraum- Reduktion hält es Krenn für realistisch, dass mehr Pendler auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Daher sei eine Taktverdichtung unumgänglich.

Auf anderen Strecken, wie etwa auf jener nach Stockerau, gebe es den Viertel-Stunden-Takt ab Dezember. Darüber hinaus wünscht sich die Vizebürgermeisterin einen dichteren Fahrplan zwischen dem Flughafen und Wolfsthal. „So kann das Bussystem, das an die Schnellbahn gekoppelt ist, besser greifen und der Druck auf die Park&Ride-Anlagen wird abgeschwächt“, meint Krenn.

Mehr Kapazität durch die neuen „Cityjets“

Bei ÖBB und VOR lehnt man eine Taktverdichtung auf der S7-Strecke nicht generell ab. Allerdings seien mit City Airport Train (CAT), S7 und den Fernverkehrszügen bereits drei Züge auf der Strecke unterwegs. „Wir können nur das bestellen, was die Schienen hergeben. Es gibt jedoch Gespräche mit der ÖBB, welche Möglichkeiten es gibt, vier Züge sinnvoll unterzubringen“, so VOR-Sprecher Georg Huemer. Derzeit sei man mit ersten Analysen und Plänen beschäftigt, eine Umsetzung könnte noch dauern. Eine erste Verbesserung sollen laut Huemer die neuen, deutlich größeren Schnellbahngarnituren „Cityjet“ bringen.

Auf diese Umstellung verweist auch ÖBB-Sprecher Christopher Seif. „Dadurch wird das Hauptproblem, die Kapazitätsengpässe, deutlich abgeschwächt“, betont er. Einen exakten Viertel-Stunden-Takt hält er für nicht realisierbar. Allerdings wären vier Züge pro Stunde und Richtung möglich – nur eben etwas zeitversetzt. Der Vergleich mit Stockerau ist für Seif nicht zulässig, denn: „Hier ist die trassentechnische Situation keinesfalls mit der S7 vergleichbar.“ So fahre dort etwa kein CAT.

Für die Strecke ab dem Flughafen kommt für die ÖBB ein Ein-Stunden-Takt am Wochenende infrage. Zu bestimmten Zeiten wäre es „sicher sinnvoll“, allerdings müssten das die Besteller, der VOR beziehungsweise die Länder, so entscheiden.