„Die Revision der klagenden Partei wird zurückgewiesen“ – mit diesem Urteilsspruch ist nun der erste Rechtsstreit zwischen der Stadtgemeinde Schwechat und dem ehemaligen stellvertretenden Stadtamtsdirektor Franz Kucharowits endgültig beendet.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) wies damit den Antrag der Gemeinde auf Überprüfung des Urteils des Oberlandesgerichts (OLG) in der „Causa Felmayer“ ab. In diesem juristischen Streit ging es um eine undurchsichtige Zahlung von rund 150.000 Euro inklusive Zinsen im Jahr 2006. Damals kam es im Felmayer zu einem Pächterwechsel. Offiziell war der Betrag an den Neo-Lokalbetreiber adressiert, tatsächlich ging er jedoch als Abschlagszahlung an den scheidenden Pächter.

"Klage wurde abgewiesen"

Für die heutige Stadtführung handelte es sich um ein „Scheindarlehen“, zum finanziellen Nachteil der Gemeinde. Das sah man beim Gericht der 1. Instanz, dem Landesgericht in Korneuburg, nicht so. Die Klage wurde abgewiesen. Maßgeblich dafür waren Zeugenaussagen damaliger Gemeinderäte, die die Auszahlung auch im Wissen um deren Verwendung so abgesegnet hätten. Daher sei der Stadtgemeinde „kein Schaden“ entstanden.

Daraufhin beschritt Rot-Grün sämtliche Rechtswege, verließ den Gerichtssaal aber stets als Verlierer. Die letzte Möglichkeit war nun die Revision vor dem OGH, sprich die Überprüfung der Klagsabweisung der bisherigen Instanzen. Doch auch hier machte sich am Ende Ernüchterung breit – damit sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Lesen Sie den vollständigen Artikel in der Printausgabe der Schwechater NÖN.