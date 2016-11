Aufgrund der genauen Personsbeschreibung begaben sich die Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat zum Schnellbahnhof Wien-Meidling und hielten nach der beschriebenen Person Ausschau. Die Beamten nahmen dabei eine Person wahr, auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Bei einer Kontrolle dieser Person wurde festgestellt, dass er 2 Mobiltelefone und eine Uhr bei sich hatte. Bei der Befragung gab der Beschuldigte, ein 31-jähriger serbischer Staatsbürger, an, dass diese von Diebstählen an Patienten aus dem Allgemeinen Krankenhaus in Wien stammen würde. Weiters gab er an, dass er hauptsächlich Mobiltelefone, Tablets, Brieftaschen mit Bargeld von Patienten vorwiegend im AKH und Donauspital gestohlen hätte, die Gegenstände habe er verkauft.

Er gab weiters zu, etwa 40 Diebstähle ab September 2016 begangen zu haben. Dabei dürfte ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden sein. Nach der erfolgten Festnahme stellten die Ermittler bei einer Nachschau in der elterlichen Wohnung in Wien weiteres Diebesgut (5 Mobiltelefone, ein MP3-Player, eine Armbanduhr sowie eine Festplatte) sicher.