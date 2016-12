„Die Post hat noch einen draufgesetzt an Kundenunfreundlichkeit“, macht ein NÖN-Leser seinem Ärger Luft. Konkret geht es um die Parkplatzsituation. Denn im Hinterhof des Gebäudes an der Ecke Wiener Straße/Sendnergasse sind Stellflächen Mangelware. Erst vor rund drei Wochen kam es nicht zuletzt auch deshalb zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern inklusive Pfeffersprayattacke (die NÖN berichtete).

Eine alltägliche Situation bei der Schwechater Postfiliale mitten im Stadtzentrum – die Fahrzeuge stauen sich bis auf die Sendnergasse. Das sorgt für regelmäßigen Ärger bei den Post- und Bawagkunden. | Gerald Burggraf

Der NÖN-Leser kritisiert, dass der Parkplatz um „einige Stellplätze reduziert“ wurde und „nun meistens hoffnungslos überfüllt“ ist. Für den verärgerten Schwechater „ein Witz“. Tatsächlich zeigt sich bei einem Lokalaugenschein, dass nur noch fünf Parkplätze für Kunden von Post und Bawag nutzbar sind. Die verbleibenden fünf Stellflächen sind mittels Kette abgesperrt. „Mit der bestehenden Anzahl von Kundenparkplätzen sind wir zufrieden“, hält Post-Sprecher Michael Homola auf Anfrage fest.

Das sei mehr als man andernorts habe. Zudem liege der Standort derart zentral, dass ein Umzug erst gar nicht infrage komme. „Bei der Zusammenlegung mit der Bawag haben wir diesen Standort für am geeignetsten befunden“, so Homola. Dass die übrigen Parkflächen im Innenhof nun abgesperrt sind, sei einzig und allein die Entscheidung des Hauseigentümers gewesen. „Wir sind hier nur Mieter“, betont der Post-Sprecher.

"Bei der Zusammenlegung mit der Bawag haben wir diesen Standort für am geeignetsten befunden.“

Post-Pressesprecher Michael Homola

Das Gebäude befindet sich seit rund sieben Jahren im Besitz einer Stiftung, gegründet von Ex-Wettpunkt-Chef Hannes Bohinc. Auch das Wettpunkt-Gebäude gehört übrigens der Stiftung. „Die Post hat fünf Parkplätze gemietet. Wir haben ihnen angeboten, alle zu nehmen, aber sie haben abgelehnt“, berichtet Bohinc im Gespräch mit der NÖN.

Die derzeit leer stehenden Parkplätze würden aber sowieso für die Ausbaupläne der Stiftung im Post-Gebäude gebraucht. So steht derzeit der zweite Stock leer, darin sollen ebenso wie im Dachgeschoss Wohnungen Platz finden. „Wir befinden uns hier aber erst in der Planungsphase“, bremst Bohinc. Tatsache sei hingegen, dass man auf dem engen Parkplatz stets Probleme mit Wildparkern habe, die gleich über längere Zeit stehen bleiben.

Stiftung ist Besitzer von Wettpunkt-Haus

Allerdings ist Bohinc natürlich bewusst, dass man im Zuge der Realisierung des Wohnprojekts auch zusätzliche Parkplätze brauchen wird. Diese sollen im Zuge eines weiteren in Planung befindlichen Bauvorhabens der Stiftung geschaffen werden. Und zwar auf jener Fläche, die bisher als Standort für die Zentrale von Wettpunkt genutzt wurde. Denn die „Global Bet Holding“ des Geschäftsmanns Valentin Bukhtoyarov verkaufte die Wettbüro-Kette an den deutschen Mitbewerber „Cashpoint“ (siehe Artikel rechts).

Der russische Oligarch erwarb erst vor knapp fünf Jahren Wettpunkt von Hannes Bohinc. Die „Global Bet Holding“ war jedoch nur Mieter, das Gebäude befindet sich im Eigentum der Bohinc-Stiftung. „Ich rechne damit, dass wir in ein bis einhalb Jahren hier gemeinsam mit der Gemeinde etwas Schönes planen können“, hofft Bohinc. Natürlich inklusive Parkplätzen für die künftigen Bewohner.

An der Situation bei der Post ändert das freilich nichts. Der Stiftungsgründer will jedoch aktiv auf die Post zugehen und zumindest die schon vor Längerem geplante Einbahnregelung am Parkplatz umsetzen. Hierfür soll es im neuen Jahr eine Verhandlung mit der Behörde geben. „Das muss aber die Post machen“, unterstreicht Bohinc. Die Bodenmarkierungen wären zwar schon vorhanden, jedoch die eindeutigen Schilder fehlen noch. Diese sollen möglichst 2017 folgen.