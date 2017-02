Alexander Aigner ist seit 17 Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz in Wien. Der 33-Jährige kommt aus Spillern im Bezirk Korneuburg, ist verheiratet und hat drei Kinder. Und seit 1. Februar ist er der 13. hauptberufliche Mitarbeiter beim Roten Kreuz Schwechat.

Dort ist er nun für die externe Ausbildung zuständig. Hierbei geht es um Erste-Hilfe-Kurse in Firmen oder für Private, aber auch um spezielle Schulungen wie Baby-Fit-Kurse. „Wir wollen eine Bildungsoffensive starten. Für die Bevölkerung, aber auch für Firmen“, begründet Bezirksstellen-Geschäftsführer Markus Palkowitz die Aufnahme eines neuen Angestellten. Denn Ziel sei es auch, vermehrt Spezialkurse, etwa zum Thema Erste Hilfe bei Chemieunfällen, anzubieten.

Steigerung der Kursvielfalt

Bisher wurde das Ausbildungsangebot beim Roten Kreuz komplett von Freiwilligen getragen. Vor allem aufgrund der gestiegenen Anfragen – im Vorjahr wurden etwa 101 Kurse mit 1.170 Teilnehmern abgehalten, im Jahr zuvor waren es noch gut 100 Teilnehmer weniger –, aber auch wegen des Bestrebens nach einer Steigerung der Kursvielfalt musste ein neuer Ansatz her. Und dieser wurde in der Person von Alexander Aigner gefunden. Ihm unterstehen derzeit sechs Ehrenamtliche, die weiterhin Kurse halten – jedoch eher jene am Abend oder an den Wochenenden. „Sie mussten bisher oft Urlaubstage opfern oder Zeitausgleich nehmen“, merkt Palkowitz an.

Mit Aigner sollen nun auch Ausbildungen unter der Woche und untertags leichter möglich gemacht werden. Das sei in erster Linie für Firmen interessant. Ihnen will das Rote Kreuz überhaupt ein „Sorglospaket“ anbieten. „Ich werde mich auch darum kümmern, wann Mitarbeiter zur Auffrischungsschulung müssen oder zum Beispiel die Wartung von Defibrillatoren oder Verbandskästen verantworten“, so der Neo-Mitarbeiter.

Neben Aigner hat das Rote Kreuz im Bereich der Ausbildung noch einen weiteren Zuwachs zu verzeichnen – Hugo. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Menschen, sondern um eine lebensechte Übungspuppe, die sogar atmen und (über Mikrofon) sprechen kann. Inklusive der Schulungen nahm das Rote Kreuz dafür 15.000 Euro in die Hand. Mit Hugo soll vor allem die Qualität der Ausbildung – intern wie extern – erheblich steigen.