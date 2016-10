Wertes Bundesparteipräsidium, werter Genosse Bundeskanzler!

Die SPÖ Schwechat hat mit Wohlwollen die Thematisierung und Kampagnisierung von CETA, TTIP und Co. durch die Bundes-SPÖ und Dich aufgenommen. Nach vielen Jahren hatte die Bundespartei endlich wieder klar Position im Sinne der großen Mehrheit der Bevölkerung bezogen. Neue Akzente die die Bundespartei seit Frühjahr setzt, wurden in der Parteibasis und der Bevölkerung positiv aufgenommen.

Ausgehend von einigen beherzten sozialdemokratischen nö. Bürgermeistern wurde ein Volksbegehren initiiert, für das viele Ortsorganisationen und sozialdemokratische Gewerkschafter geworben und Unterstützungserklärungen gesammelt haben und auch weiter inhaltlich zu 100% dahinterstehen. So auch wir in Schwechat. Die SPÖ NÖ hat sich sehr früh eindeutig gegen diese Freihandelsabkommen positioniert. Mehr als 400 Gemeinden, davon wie Schwechat viele mit SPÖ-Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern, haben Gemeinderatsbeschlüsse gegen den neoliberalen Freihandelswahnsinn beschlossen, um hier ein klares Zeichen zu setzen. Das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung spricht eine eindeutige Sprache.

CETA ist mehr als ein normales Handelsabkommen. Es stellt einen weiteren großen Schritt zur endgültigen Implementierung der neoliberalen Agenda dar. Sämtliche Punkte, die zurecht von der SPÖ-Bund und Dir kritisiert wurden, stehen in diesem Vertrag so drinnen, weil einfach die Interessen der großen Kapitalfraktionen dahinterstehen. Und dass die EU-Oberen keine Politik für die Menschen im Sinn haben, sondern Konzernpolitik betreiben, muss ja inzwischen jedem noch so Naiven klar sein. Darum schaut der inhaltliche Vertragstext auch so aus, wie er aussieht. Kleine kosmetische Veränderungen, Erklärungen oder „Präambeln“ verändern nicht den inhaltlichen Charakter dieses Abkommens oder machen es besser.

Wir stehen da ganz hinter der Einschätzung der Volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB: Die nun vorliegenden Erklärungen würden nur den Vertragstext wiederholen und nichts an den Vertragsbestimmungen ändern. „Es ist Investitionsschutz enthalten, den wir dezidiert ablehnen. Es gibt keine lückenlose Ausnahme der Daseinsvorsorge. Es sind keine Sanktionen im Fall von Verstößen von ArbeitnehmerInnenrechten vorgesehen.“ Die Herausnahme des Investitionsschutzes aus der vorläufigen Anwendung reiche nicht aus, „weil die entsprechenden Bestimmungen aus dem Vertrag jetzt zu streichen wären“.

Die Erwähnung von „Rechtsverbindlichkeit“ ist vor diesem Hintergrund relativ. Warum sollen sich die Konzern-Lobbys und die EU-Kommission nun IHR Abkommen konterkarieren lassen?

Daher kann es nur eine sinnvolle Entscheidung im Sinne sozialdemokratischer Politik geben: CETA ablehnen.

Ca. 2/3 der österreichischen Bevölkerung, von den arbeitenden Menschen, über kleine und mittlere Landwirte bis hin zu Umweltorganisationen und rot-weiß-roten Handelsunternehmen stehen CETA skeptisch gegenüber oder lehnen es ab. Zurecht und aus guten Gründen. Und sie erwarten sich zurecht, dass die SPÖ und der rote Bundeskanzler in ihrem Sinne handeln. Da gibt es seit langem eine große Chance die historische Rolle der Sozialdemokratie wieder wahrzunehmen und damit auch endlich wieder die Popularität der Partei zu steigern: Nämlich als Schutzschild die Interessen der arbeitenden Menschen und der großen Mehrheit der österreichischen Bevölkerung zu verteidigen. Und das ist es, was zählt! Und wenn es dadurch die SPÖ/ÖVP-Koalition zerreißt, weil die ÖVP-Spitzen den „totalen Markt“ dogmatisieren bzw. die EU-Oberen dadurch verstimmt sind, dann soll es so sein. Wir haben als sozialdemokratische Bewegung einen klaren Auftrag! Und du hast als SPÖ-Bundesparteivorsitzender einen klaren Auftrag.

In diesem Sinne appelliert der Vorstand der SPÖ Stadtparteiorganisation Schwechat an das SPÖ-Bundesparteipräsidium und Dich, werter Genosse Kern, am Freitag die richtige Entscheidung zu treffen: Nämlich CETA nicht zu unterschreiben.

Freundschaft!

Karin Baier (Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Schwechat)

David Stockinger (Vorsitzender SPÖ Stadtparteiorganisation Schwechat)