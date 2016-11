Mit 1. Oktober ging das runderneuerte Badener Landesklinikum wieder in Vollbetrieb. Im Schwesternspital in Mödling wird derzeit noch fleißig gebaut, der Probebetrieb ist im Herbst 2017 anvisiert. Mit den baulichen Veränderungen werden beziehungsweise wurden aber auch inhaltliche Neuerungen angegangen.

So liegt am Standort Mödling nun der Schwerpunkt „Orthopädie“, die „Unfallchirurgie“ wanderte nach Baden. Das bedeutet auch, dass Rettungstransporte nach Unfällen künftig ins Badener Klinikum führen. Lediglich eine 24-Stunden-Ambulanz für kleinere Verletzungen wie Schnittwunden bleibt geöffnet. Und genau dieser Umstand lässt nun in Schwechat die Wogen hochgehen.

In einer gemeinsam eingebrachten Resolution wetterten SPÖ und Grüne im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Donnerstag gegen diese Maßnahme. Die Regierungsparteien bezeichnen die Verlegung der Unfallchirurgie als „immense Verschlechterung der Gesundheitsversorgung“ für die Schwechater Bevölkerung.

Lesen Sie den vollständigen Artikel in der Printausgabe der Schwechater NÖN.