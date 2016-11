Einerseits die WM der „10 Tänze“ sowie jene der Profis im „Showdance Latein“. Passender Rahmen für das Ereignis ist das Schwechater Multiversum. Laut den Veranstaltern, dem Österreichischen Tanzport-Verband, bietet es dank seiner Multifunktionalität und der geographischen Lage alles, was es für ein internationales Großsportevent benötigt. Synchron laufen an drei Tagen und in den zwei Hallen im Multiversum 18 internationale Tanzsportbewerbe für alle Altersgruppen.

Die zwei Heim-WMs unterstreichen nicht nur die Bedeutung der Austrian Open im internationalen Tanzsportkalender, auch der Österreichische Tanzsport-Verband wird einmal mehr in seiner Rolle als perfekter Gastgeber bestätigt.

Sowohl bei den „10 Tänzen“, bei dem zehn verschiedene Tänze gezeigt werden müssen, als auch beim „Showdance Latein“ zählen österreichische Paare zu den absoluten Top-Favoriten. Während bei ersterem die amtierenden Staatsmeister Klemens Hofer und Barbara Westermayer am Samstag an den Start gehen, wollen sich die Lateintanz-Profis Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov am Sonntag den bereits 3. WM-Titel holen.

Dank "Dancing Stars" bundesweit bekannt

Die Niederösterreicher Menzinger und Garbuzov sind Welt- und Europameister und nicht zuletzt dank der ORF-Show „Dancing Stars“ bundesweit bekannt. An den Start gehen sie mit ihrer neuen Kür „I AM A REFUGEE“ , die ihnen auch den EM-Titel sicherte.

„Mittlerweile ist es wirklich so, dass uns alles andere als die Goldmedaille enttäuschen würde. Wir haben so viel Zeit, harte Arbeit und Herzblut in diese Kür gesteckt, wie niemals zuvor. Wir kämpfen für unseren Traum,“ geben die Titelverteidiger unumwunden zu.

Doppelweltmeister und Europameister Vadim Garbzuov & Kathrin Menzinger mit ihrer neuen Kür „I AM A REFUGEE“. | Dragos Dumitru

Alle Highlights der Austrian Open Championships 2016:

Weltmeisterschaft 10 Tänze, Samstag 19. November - Vorrunden ab 13 Uhr, Finalrunden ab 19 Uhr

Weltmeisterschaft der Professionals Showdance Latein, Sonntag 20. November - Vorrunde ab 15.20 Uhr, Finalrunde ab 21.35 Uhr.

World Open Standard und Latein

Rising Stars Standard und Latein

50. Wiener Walzer Konkurrenz

Details auf www.austrianopen.at

Die Vorrunden beginnen immer schon ab 9.00 Uhr. Die Abendveranstaltungen mit den Finalrunden dann ab 19.00 Uhr.

Kartenverkauf : tickets@austrianopen.at oder karten@mvsw.at

Kartenhotline: +43/ 1/ 70107, +43/ 1/ 70 107 - 211