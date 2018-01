Am 15. November 2012 wurde beim Juwelier „Schwechater Uhrenengel“ am Hauptplatz eingebrochen. Das Täterquartett entkam mit Schmuck und Uhren im Gesamtwert von 41.815 Euro. Obwohl die Täter die aufgebrochenen Auslagenscheiben mit einem Feuerlöscher besprüht hatten, um Spuren zu vernichten, konnten die Ermittler durch eine Blutspur auf einer Auslagenscheibe eine DNA-Spur sichern.

Ein Abgleich mit der slowakischen Datenbank führte zu einem heute 32-jährigen Slowaken. Ein europäischer Haftbefehl wurde erlassen. Aber erst fünf Jahre später fiel wieder der Name des Slowaken bei Ermittlungen wegen Autodiebstählen in Deutsch-Wagram.

Schlussendlich klickten für den Mann die Handschellen. Der Slowake, verteidigt von Nikolaus Rast, gestand: „Ich war an dem Einbruch in Schwechat beteiligt. Mit den Autodiebstählen in Deutsch-Wagram habe ich aber nichts zu tun.“

Er gab zu, dass er und die Mittäter vor dem Juwelier-Coup bei vier Dienstfahrzeugen der Polizei die Reifen zerstochen haben: „Damit sie nicht so schnell kommen und wir Zeit zum Flüchten haben.“ Der Angeklagte wurde wegen Einbruchdiebstahls und schwerer Sachbeschädigung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe verurteilt: 16 Monate, davon muss er fünf Monate hinter Gittern absitzen.

Die Beteiligung an den Autodiebstählen in Deutsch-Wagram kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden – Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.