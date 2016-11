Auf der Polizeiinspektion Schwechat-Wiener Straße wurde am 24. November telefonisch eine anonyme Anzeige erstattet, die besagte, dass ein Mann mit der Schnellbahn von Wien in Richtung Schwechat fahre und im Zug an unbekannte Personen Diebesgut weitergeben werde.

Aufgrund der genauen Personenbeschreibung fuhren die Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat sofort zum Bahnhof Wien-Meidling und hielten nach der beschriebenen Person Ausschau. Die Beamten nahmen dabei eine Person wahr, auf die die Beschreibung zutraf. Bei einer Kontrolle des serbischen Staatsbürgers wurde festgestellt, dass er zwei Mobiltelefone und eine Uhr bei sich hatte.

"Gegenstände habe er verkauft"

„Bei der Befragung gab der Beschuldigte, ein 31-Jähriger aus Wien-Meidling, an, dass diese von Diebstählen an Patienten aus dem Allgemeinen Krankenhaus in Wien stammen würden. Weiters gab er an, dass er hauptsächlich Mobiltelefone, Tablets und Brieftaschen mit Bargeld von Patienten vorwiegend im AKH und Donauspital gestohlen habe, die Gegenstände habe er verkauft“, berichtet die Landespolizeidirektion.

Etwa 40 Diebstähle soll der Verdächtige, er ist derzeit beschäftigungslos, seit September begangen haben. Dabei dürfte ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden sein. Nach der Festnahme stellten die Schwechater Ermittler bei einer Nachschau in der elterlichen Wohnung in Wien weiteres Diebesgut (fünf Mobiltelefone, einen MP3-Player, eine Armbanduhr sowie eine Festplatte) sicher. Ab diesem Zeitpunkt übernahm die Wiener Polizei die Ermittlungen.