In Mannswörth verliert die SPÖ zunehmend an politischem Boden. Bei der letzten Gemeinderatswahl musste man sich in einem Sprengel der ÖVP geschlagen geben, im zweiten Sprengel blieb man nur mit einer Stimme vor ÖVP und FPÖ.

Mit Werner Luksch soll die Sektion nun „in Gang gebracht“ werden, wie er selbst betont. Der 50-Jährige wurde vergangene Woche einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er beerbt damit die ehemalige Stadträtin Manuela Schachlhuber, die als Stellvertreterin an Bord bleibt. Neben Luksch gibt es noch weitere neue Gesichter in der Sektion.

Auch wenn der Neo-Chef in Schwechat wohnt, verbindet ihn viel mit Mannswörth. „Ich war Spieler beim SC Mannswörth und dort auch Trainer mehrerer Jugendteams und der zweiten Mannschaft“, erzählt er. Für die Sektion hat der zweifache Familienvater viel vor: „Ich will Diskussionsabende oder EDV-Schulungen für Ältere machen. Die Sektion soll einfach noch besser werden“, sieht der neue Vorsitzende Potenzial. Zudem soll der Kontakt zu Mitgliedern und Bevölkerung intensiviert werden.