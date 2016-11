Es war im Februar des letzten Jahres, als die Familie Wogowitsch die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus erhielt: „Ihr Sohn hat Leukämie.“

Ab diesem Zeitpunkt begann ein langer Leidensweg für den 13-jährigen Leon, der mittlerweile in einem behindertengerechten Haus in Hainburg von seiner Familie rund um die Uhr gepflegt wird. Es waren Firmlinge und ihre Eltern, die daraufhin die Initiative ergriffen und nun eine besondere Überraschung für Leon in die Tat umsetzen. Dank eines Kontakts der Schwadorferin Nicole Mayrhöfler zu „Johanns Erben“, einer Musikband, die jedes Jahr Charity-Konzerte gibt, wird nun auch in der Schwadorfer Kirche gerockt.

„Dafür kommen sie extra aus Salzburg zu uns“, ist Mayrhöfler begeistert. Und die volle Aufmerksamkeit gilt dabei dem tapferen Leon, der sich nach Rückschlägen stets wieder aufrappelt und via Videonachrichten die Kontakte zu seinen ehemaligen Schulkollegen aus der Volksschule und der EMS pflegt.

Das Konzert für Leon findet am Sonntag, den 27. November um 17 Uhr in der Pfarrkirche Schwadorf statt. „Singen, denn Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ lautet das Motto an jenem Abend, an dem die Firmlinge eifrig sammeln werden, um die Familie bei der Beschaffung von Medikamenten und der Bezahlung von Therapien zu unterstützen. Bereits vorher, um 15 Uhr, wird es ein Punschtrinken geben.