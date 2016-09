Nach der Premiere ist vor der Premiere – dieser Spruch trifft bei Manuela Seidl, seit 1. Juli neue künstlerische Leiterin im Theater Forum, punktgenau zu. Denn erst am Samstag feierte sie mit ihrem Stück „Der Widerspenstigen Spanische Zähmung“ im Rahmen des Zwettler Theaterherbstes Premiere. Dort spielt man noch bis 8. Oktober.

Danach geht es mit ihrem Ensemble den restlichen Oktober ins Forum. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ins Theater nach Schwechat komme. Das Team ist sehr motiviert und es macht einfach Spaß“, erzählt sie. Die gebürtige Oberösterreicherin fühlt sich in der Braustadt bereits gut aufgenommen. Dieses Gefühl will sie den Schwechatern mit dem kommenden Spielplan zurückgeben.

„1, 2, 3 – Schwechat hebt ab“

So konnte sie schon heuer durchaus hochkarätige Künstler ins Theater Forum lotsen (siehe Infobox). Zudem wird ab 14. November in der Kindertheaterwerkstatt geprobt. „Es gibt noch Plätze. Wir freuen uns sehr. Jedes Kind aus der Umgebung kann mitmachen“, so Seidl. Die Aufführungen, die unter dem Arbeitstitel „1, 2, 3 – Schwechat hebt ab“ laufen, werden dann im April über die Bühne gehen. „Nähere Infos sind bereits auf unserer Homepage zu finden“, erläutert die Intendantin.

Zuvor findet aber das bereits zur Tradition gewordene SatireFestival wieder Eingang ins Theater Forum. Eröffnen wird das Kurier-Kolumnist Guido Tartarotti. Zudem am Start: die Kernölamazonen, Florian Scheuba, Gery Seidl (mit einer Vorpremiere), Lisa Eckhart, Gregor Seeberg oder Peter & Tekal. „Ebenfalls dabei ist Chin Meyer aus Deutschland, er macht ein fantastisches Finanz-Kabarett“, macht Seidl Gusto auf mehr.

Programm 2016

28. bis 29. September*:

„Achtung! Fertig! Loos!“ mit Aida Loos

13. bis 29. Oktober (jeweils Donnerstag bis Samstag)*:

Theater-Komödie „Der Widerspenstigen Spanische Zähmung“

10. und 11. November*:

Krimi-Komödie „Die 39 Stufen“

17. November:

Kindertheater des Theatro Piccolo „Wedel und Krebsenspeck“, Beginn 9 sowie 10.30 Uhr

18. November:

Kindertheater des Theatro Piccolo „Amanziwasser“, Beginn 9, 10.30 und 17 Uhr

24., 25., 30. November sowie 1., 2., 14., 15. und 16. Dezember*:

Theater „Lili Marleen – Ein Lied durchbricht die Fronten“

26. November*:

Fest „25 Jahre Theater Forum“ mit Live-Musik

6. bis 9. Dezember:

„Placebo“ mit Nadja Maleh



* Beginn jeweils um 20 Uhr.