„Normalerweise spenden wir immer regional im Umkreis von Fischamend. Aber unser Obmann-Stellvertreter Christian Wölger kennt den Gerhard von der Arbeit und hat uns von der Situation erzählt. Da haben wir uns gedacht, da kann man schon helfen“, so Krampusvereins-Chef Karl Pohl bei der Scheckübergabe. Die Krampusse reisten dafür sogar bis in den Bezirk Korneuburg, genauer gesagt nach Stetten, um Gutes zu tun.

Mit der Spende von 1.000 Euro will die Truppe der dreiköpfigen Familie Stich/Blume wieder zur Normalität mitverhelfen. Denn Gerhard Stich sowie Natascha Blume und Sohn Sebastian leiden immer noch an den Folgen eines verheerenden Sturms Ende Juli.

Haus nach Sturm unbewohnbar

Zwölf Feuerwehren mussten aufgrund des Unwetters ausrücken, am schlimmsten erwischt hat es jedoch die Stettner Familie in der Siedlung „Am Teiritz“. Große Teile ihres Hausdaches wurden abgetragen und landeten im Garten der Nachbarn. Die Freiwillige Feuerwehr Stetten war zwar in wenigen Minuten zur Stelle und ersetzte das Dach durch Planen, aber bis dahin hatte der Regen schon enormen Schaden angerichtet.

Da das Haus nach dem Sturm unbewohnbar war und immer noch ist, wohnte die Familie zuerst vier Wochen lang im Gasthaus Schweinberger, aktuell lebt sie in einem Container neben dem Haus. „Die Reparaturen gehen sehr schleppend voran, weil wir uns mit der Versicherung um jede Kleinigkeit streiten müssen“, berichtet Gerhard Stich.

Von vielen Seiten kam aber auch Hilfe für die Familie. So waren die Zimmerei Willinger aus Königsbrunn sowie der Dachdecker Doleschal aus Korneuburg schon am Tag nach dem Sturm zur Stelle, „obwohl beide Betriebsurlaub hatten“, erzählt Stich. Und nun die Spende der Krampusse, für Stich bleibt da nur eines zu sagen: „Ihr seid’s ein Wahnsinn, danke.“