Ebenfalls den 1. Platz verteidigt Hofer in der Stadtgemeinde Schwechat. Der Abstand verringerte sich zwar von über 7 Prozent auf knapp 2,5 Prozent. Der blaue Spitzenpolitiker kam in der Braustadt auf 51,28 Prozent, Van der Bellen auf 48,72 Prozent. Die Wahlbeteiligung stieg übrigens von unter 65 Prozent auf über 67 Prozent.

Rauchenwarth schwenkt auf Van der Bellen um

Teilbezirksweit holte FP-Kandidat Hofer elf der 13 Gemeinden. Leopoldsdorf blieb, wie schon am 22. Mai, grün eingefärbt. Nur in einer Gemeinde, gab es einen anderen Sieger. Und zwar in Rauchenwarth. Während vor knapp sechs Monaten noch Hofer den ersten Platz erringen konnte, war es dieses Mal der ehemalige Grünen-Bundeschef, der mit einem Stimmenplus von 5,2 Prozentpunkten seinen Kontrahenten überholen konnte. Insgesamt votierten 53,33 Prozent der Rauchenwarther Wähler für Van der Bellen. Die Wahlbeteiligung lag bei über 76 Prozent.

Der Bezirk Wien-Umgebung, inklusive Gemeinden wie Klosterneuburg, Purkersdorf oder Gerasdorf, blieb wie schon am 22. Mai Van der Bellen-treu. Der ehemalige Grünen-Spitzenpolitiker kam bezirksweit auf 56,21 Prozent (ein Plus von 1,73 Prozent), Hofer konnte 43,79 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.