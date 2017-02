Die rot-grüne Stadtregierung hat bereits in ihrer Kooperationsvereinbarung festgehalten, dass das Angebot von Ganztagsschulen geschaffen werden soll – auch auf Volksschulebene. „Es geht um eine Alternative zum herkömmlichen System mit vormittags Schule und nachmittags Hort“, erläutert Bildungsstadträtin Ljiljana Markovic (Grüne).

Nun könnte Bewegung in diese Thematik kommen. Denn die dringend notwendige Sanierung der Volksschule in Rannersdorf würde einen Anlass zu strukturellen Änderungen geben. „Bei einer Ganztagsschulform müssen die Räume natürlich ganz anders konzipiert sein“, weiß Baustadtrat Simon Jahn (Grüne). Dem pflichtet auch Parteikollegin Markovic bei, die sich Synergieeffekte erhofft.

Allerdings befinde man sich erst am Anfang, alleine die Sanierung würde mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen. Derzeit laufen Gespräche zwischen der Gemeinde und Direktorin Regina Pfeil. Diese gibt sich zugeknöpft und will das Thema „Ganztagsschule“ auf Anfrage der NÖN nicht kommentieren.

Pflichtschulinspektorin Elke Wimmer betont, dass sich zuerst oben genannte Gesprächspartner einigen müssen und erst dann ein Antrag seitens der Kommune beim Land NÖ eingereicht werden kann.