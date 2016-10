Fahrgäste, die auf die Notsituation aufmerksam wurden, verständigten unverzüglich die Rettungskräfte. Das Glück der Frau dürfte gewesen sein, dass zufällig eine Ärztin und zwei Sanitäter nur wenige Augenblicke später vorbeikamen und sofort mit den notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen.

Unter ihnen befand sich auch die langjährige ehrenamtliche Schwechater Rotkreuz-Sanitäterin Kerstin Palkowitz (38), die selbst gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Im Gespräch mit der NÖN erzählt sie: „Wir brachten die Frau zuerst in stabile Seitenlage, doch bald wurde klar, dass sie reanimationspflichtig ist und wir führten abwechselnd bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Wiederbelebungsmaßnahmen durch.“

Patientin konnte stabilisiert werden

Was sich - vorsichtig optimistisch formuliert - dem ersten Anschein nach ausgezahlt haben dürfte, denn die kollabierte Dame konnte noch an Ort und Stelle von den herbeigeeilten Helfern stabilisiert und im Anschluss in ein Wiener Krankenhaus gebracht werden. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Fakt ist: Hätten Palkowitz und die anderen Passanten nicht sofort so vorbildlich und rasch reagiert, wäre die Situtation vermutlich auf jeden Fall fatal ausgegangen...

Die U-Bahnstation konnte laut Wiener Linien während des Rettungseinsatzes für rund eine halbe Stunde nicht angefahren werden. Beamte der Wiener Polizei sperrten den betroffenen Abschnitt ab.