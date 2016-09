„Das kann für einige Pächter eine Katastrophe werden“, prophezeit SP-Bürgermeister Roman Stachelberger. Schon in den nächsten Wochen werde die Gemeinde eine Begehung in der Badeteichsiedlung am Hahnsee durchführen, um festzustellen, wer vermutlich illegale Hauszubauten, Pergolas, Carports oder Werkzeughütten auf den Pachtgründen errichtet hat. Nach einer Frist, diese zu entfernen, drohe rund 80 Pächtern ein Abbruch-Bescheid.

Mehr dazu in der Printausgabe der Schwechater NÖN.