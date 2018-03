Schwechater Mord: Erste Obduktionsergebnisse liegen vor.

Das Opfer ( wir hatten am Mittwoch berichtet, siehe hier und unten) wurde noch am Mittwoch von einem Gerichtsmediziner untersucht. Was man auf NÖN-Nachfrage vonseiten der Landespolizeidirektion Donnerstagfrüh erfuhr: Die Frau wurde laut vorläufigem Obduktionsergebnis durch fünf Messerstiche im Brust- und Rückenbereich getötet.

Einen genauen Todeszeitpunkt gibt derzeit noch nicht. Dafür stünden noch Ergebnisse wichtiger Untersuchungen aus. Auch die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden.

Sachdienliche Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden, können jederzeit unter 059133 303333 beim zuständigen Landeskriminalamt gemeldet werden.