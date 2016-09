ZwÃ¶lfaxing

553 Rekruten und Rekrutinnen wurden in Zwölfaxing angelobt. Eigner: „Eine fundierte Ausbildung hat oberste Priorität.“

Die Stimmen von 551 Männern und zwei Frauen erklangen am Freitag am Vorplatz der Feuerwehr. Ihr Treuegelöbnis war klar und deutlich zu hören. Sie alle wurden als Rekruten und Rekrutinnen des österreichischen Bundesheeres angelobt.

Nun stehen sie am Anfang ihres Dienstes für das österreichische Bundesheer. „Sie werden in verschiedenen Funktionen eingesetzt werden und viel Neues lernen. Sie werden aber auch in kritische Lebenslagen versetzt werden“, betont Christian Habersatter, Kommandant der 3. Panzergrenadierbrigade.

Angesichts der derzeit unsicheren Weltlage, so Habersatter, erscheine der Grundwehrdienst in einem neuen Licht. „In der Welt muss für mehr Sicherheit gesorgt werden. Vorbereitungen auf zukünftige Einsätze sind daher sehr wichtig“, sagt Habersatter.

Auch VP-Landtagsabgeordneter Willibald Eigner betont die Wichtigkeit der Grundausbildung. „Die Zeit der Grundausbildung ist sehr hart, aber eine fundierte Ausbildung hat oberste Priorität“, unterstreicht Eigner.

Für SP-Bürgermeisterin Astrid Reiser war dies ihre erste Angelobung in Zwölfaxing als Ortschefin. Erfreut zeigt sie sich vor allem darüber, dass der Kasernenstandort Zwölfaxing weiterhin von Bedeutung ist. „Zwölfaxing ist eng mit dem österreichischen Bundesheer verbunden“, so Reiser.

Die Zwölfaxinger Burstyn-Kaserne ist derzeit allerdings von einer Umstrukturierung betroffen: Das Panzerbataillon 33 wird in ein Jägerbataillon umgewandelt (die NÖN berichtete).