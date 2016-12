ZwÃ¶lfaxing

Zwei Wochen lang war der Hochzeitsbus auf seiner ersten Tour unterwegs. Währenddessen wurden mehrere Paare fotografiert, aus denen am Schluss das Traumpaar ausgesucht wurde.

Der Hochzeitsbus ist ein Projekt, das von dem Zwölfaxinger Fotografen Constantin Witt-Döring und seinem Kollegen Andrei Tudose ins Leben gerufen wurde. Dieses Projekt soll auch gewöhnlichen Paaren Zugang zu einem professionellen Hochzeitsshooting verschaffen. „Sonst werden bei solchen Shootings immer nur Models fotografiert“, sagt Witt-Döring, der auch in Zukunft Hochzeitsfotografie anbieten möchte.

"Österreich hat so viele schöne Orte"

Fotografiert wurden die Paare an den verschiedensten Orten des Landes. „Österreich hat so viele schöne Orte. Gemeinsam mit den Wedding Planern haben wir ausgesucht, an welchen wir fotografieren“, erzählt Witt-Döring.

Mit der ersten Tour des Hochzeitsbusses zeigen sich die Organisatoren „extrem zufrieden“. „Es haben sich viele Paare beworben und wir hatten auf der Tour sehr viel Spaß“, so Witt-Döring. Daher startet das Projekt bereits im kommenden Frühjahr in die zweite Runde. Die Bewerbungsphase beginnt schon am 15. Jänner auf der Homepage des Hochzeitsbusses.

Die Gewinner der ersten Runde, Kathrin Schwaiger und Dominik Sternat aus Kärnten, dürfen sich jedenfalls über eine Hochzeitsreportage freuen.