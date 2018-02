Nach einer 3:4-Niederlage im Hinspiel ging es für die Wölfe beim Auswärtsspiel in Wels um alles. Nur mit einem Sieg konnte man die Chance auf den Einzug ins Playoff-Finale wahren.

Ob der Wichtigkeit der Begegnung reisten die Wölfe-Fans mit einem Bus nach Wels, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Auch von Verbandsseite wusste man über die Bedeutung des Spiels bescheid und so leiteten, wie in der Bundesliga, vier Schiedsrichter die Begegnung.

Diese hatten das schnelle Spielgeschehen im ersten Drittel gut unter Kontrolle, mussten jedoch auf beiden Seiten mehrere kleine Bankstrafen aussprechen. Dabei konnten beide Goalies mehrfach ihr Können unter Beweis stellen, sodass es ohne Treffer in die erste Drittelpause ging.

Spiel blieb bis zum Ende spannend

Im Mitteldrittel entwickelte sich eine körperbetontere Partie, bei der um jeden Zentimeter verbissen gekämpft wurde. So kamen die Amstettner bereits früh im Drittel zu zwei Powerplays, in welchen sich der Welser Schlussmann mehrfach auszeichnen konnte. Wenig später ein schweres Foul von Christoph Schreiner an Haselsteiner. Er kassierte für einen Check-to-head fünf Minuten + Spieldauer. Kurz darauf musste auch Holzer auf die Bank, doch auch bei einem 4-gegen-4 wollte vorerst kein Treffer fallen. Im Schlussdrittel konnten sich die zahlreich mitgereisten Amstettner Fans jedoch freuen.

Nach mehreren zuvor abgewehrten Amstettner Angriffen war es ein Konter der Wölfe, welcher schlussendlich zum ersten Torerfolg des Tages führte. Die Amstettner fingen einen Pass ab und liefen zu dritt auf einen Welser Verteidiger zu. Haselsteiner bediente Schwab per Querpass und der Spielertrainer schoss zum 0:1 ein.

In der Folge mussten die Welser offensiver agieren, sodass sich den Wölfen bei Kontern immer wieder Räume boten. In Spielminute 56 zog Andreas Friedl von der blauen Linie ab und Matthias Schwab lenkte den Puck unhaltbar ins Kreuzeck ab. Die Welser ließen ihrem Frust daraufhin freien Lauf und die Wölfe sicherten in Überzahl den Sieg.