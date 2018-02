Nach dem knappen 4:2-Sieg im Hinspiel starteten die Amstettner im Rückspiel wie die Feuerwehr. Mit der Unterstützung von rund hundert mitgereisten Amstettner Fans im Rücken dauerte es lediglich drei Minuten, ehe es Paul Holzer gelang, gleich doppelt einzunetzen. In einem ähnlichen Tempo ging es weiter.

„Der Linzer Goalie war wohl noch nicht ganz warmgeschossen“, schmunzelte Amstettens Präsident Johann Rosenthaler, der sich nach nur acht Minuten bereits über den dritten Treffer seines Teams freuen konnte. Wenig später kam es zwischen Kargl (Oldies) und Matti Savolainen zu einer Rauferei, in deren Folge der Linzer auf die Strafbank musste. Im folgenden Powerplay nutzte Andreas Friedl die Überzahl. Mit einem Schlagschuss von der blauen Linie stellte er auf 4:0. In der Folge wurden die Linzer besser. Mit einige punktgenauen Pässen ließen sie ihr Können aufblitzen. Nichtsdestotrotz waren es die Wölfe, die nach einem Gegenangriff auf 5:0 stellten. Kurz vor Ende des ersten Drittels verkürzten die Linzer.

Oldies setzten die Wölfe unter Druck

Das zweite Drittel begann mit einer Strafe gegen die Wölfe. In der Unterzahlsituation konnte Goalie Ifkovits mit mehreren starken Saves glänzen. Auch ein weiteres Powerplay überstanden die Wölfe, ehe Kreipl einen Pass an der blauen Linie abfing und Felix Funke bediente, der einschießen konnte. Die Linzer schlugen daraufhin zurück, doch nur wenig später stellte Schwab den Vorsprung von fünf Toren mit einem Heber wieder her.

Im Schlussdrittel standen die Amstettner unter Dauerdruck. Ein Powerplay war es, das den Linzern zum 3:7 verhalf, um kurz darauf auf 4:7 zu stellen, ehe Amstetten Treffer Nummer acht erzielte. Nachdem das Tor der Amstettner in einem Gerangel umfiel, entschied der Referee in der 55. Minute auf Penalty. Mayr trat an, doch Ifkovits parierte und avancierte nun nach mehreren großartigen Saves endgültig zum Spieler des Tages.