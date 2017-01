Minusgrade und Schnee auf der gesamten Laufstrecke empfingen die Starter am Sonntag beim Crosslauf in der Forstheide. Schwierige Bedingungen, die mit ein Grund waren, warum das Starterfeld im Hauptlauf heuer etwas kleiner ausfiel als bei der Premiere im Vorjahr. Die Topläufer der Region waren aber so gut wie geschlossen am Start. Darunter auch die Vorjahressieger Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) und Victoria Schenk (Sportunion Waidhofen). Beide waren auch heuer wieder die heißesten Anwärter auf den Sieg.

Einer, der extra von Krems nach Amstetten gekommen war, um Lokalmatador Klaus Vogl zu fordern, war Martin Hofbauer. Das gelang ihm jedoch nicht lange. „Nach 250 Metern war ich alleine vorne und der Vorsprung ist ständig größer geworden“, schilderte Vogl den Rennbeginn.

Es genügte eine schnelle erste Runde, um den härtesten Konkurrenten auf Dauer auf Distanz zu halten. Obwohl Vogl das Tempo in den Runden zwei und drei etwas herausnahm, fiel sein Sieg souverän aus. Im Ziel hatte er fast eine halbe Minute Vorsprung auf den Kremser. Rang drei sicherte sich der Melker Stefan Mayerhofer.

Erneut souverän. Auch bei den Damen gab es kein neues Siegergesicht. Victoria Schenk war eine Klasse für sich. | NOEN, Vogl

Im Gegensatz zum Herrensieger bevorzugt die Damensiegerin Schnee nicht unbedingt als Laufuntergrund. „Mittlerweile tu ich mir ein bisschen leichter, weil ich heuer schon so viel im Schnee trainieren musste. Aber die Temperaturen sind zum Laufen schon verschärft“, hatte Victoria Schenk (Foto links) so ihre Probleme mit den winterlichen Verhältnissen. Am unangefochtenen Sieg änderte dies aber nichts.

Hinter der haushohen Favoritin lieferten sich die U18-Athletinnen einen Kampf um die Podestplätze. Während Helene Waxeneckers zweiter Platz nie in Gefahr war, lief Anna Langenreither (LCA Umdasch Amstetten) erst mit einer schnellen letzten Runde, in der sie noch zwei Konkurrentinnen überholte, unter die ersten Drei.