Die Amstettner Fight Night am 3. März rückt mit Riesenschritten näher. Neun Kämpfe sind bereits fixiert, eventuell kommt noch ein zehnter hinzu. Nach dem Ausfall von Paul Huber werden mit Julia Freinberger, Adam Serbiev und Thomas Raffetseder jedoch nur noch drei Lokalmatador im Keller des Energy-Fitnessstudios in Greinsfurth in den Ring steigen.

„Alle Kämpfe sind hochwertig. Wir haben heuer eigentlich keinen Vorkampf mehr“, freut sich Organisator Christian Pfannhauser auf die Veranstaltung, die um 18.30 Uhr beginnen wird. Als erster des heimischen Trios wird Adam Serbiev mit seinem Sanda-ÖM-Kampf an der Reihe sein. Er trifft auf den Wieselburger Raiko Raikov. Julia Freinberger kämpft in der Kategorie Lowkick gegen Celina Parzer um den int. österreichischen Meistertitel.

Highlight des Abends wird der K1-Kampf von Thomas Raffetseder werden. Er wird gegen den in der Steiermark lebenden Afghanen Mahdi Amadhi fünfmal zwei Minuten um den EM-Titel in der Klasse bis 57 Kilogramm kämpfen.