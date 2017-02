Die Pölz-Halle in Amstetten war am Wochenende wie schon im Vorjahr Schauplatz des Cup Final Four-Turniers. Die jeweils vier besten österreichischen Teams bei Damen und Herren kämpften dabei um den Titel. Bei den Herren gingen die Hausherren aus Amstetten als Titelverteidiger und Favorit auf den erneuten Titelgewinn ins Rennen.

„Wir wissen um unsere Favoritenrolle und wollen bestehen. Seit mehr als zehn Jahren ist keinem Verein die Titelverteidigung gelungen. Jetzt ist es an der Zeit“, erklärte VCA-Sportdirektor Micha Henschke, der bereits zu Saisonbeginn den Cupsieg als Saisonziel ausgegeben hatte.

AMSTETTEN - LIEBENAU 3:0.

Mit Zweitligist Liebenau erwischten die Amstettner den der Papierform nach leichtesten Semifinalgegner. Alles andere als ein klarer Sieg für die Truppe von Trainer Igor Simuncic, der rechtzeitig zum Saisonhighlight wieder fit wurde, wäre daher eine Enttäuschung gewesen. Dafür gab es dann am Samstag keinen Anlass. Der VCA zog ohne Satzverlust ins Finale ein.

Um dorthin zu gelangen, hatten die Mannen rund um Kapitän Maximilian Landfahrer und Ex-Kapitän Philip Ichovski, der für den Cup wieder die VCA-Dress überstreifte, mehr Mühe als erwartet. Die Steirer hielten im ersten Satz ausgezeichnet mit und gaben sich erst nach 27 Minuten mit 19:25 geschlagen. Den zweiten Satz dominierten die Amstettner dann erwartungsgemäß klar, was Trainer Simuncic auch die Möglichkeit gab, den an Schulterproblemen laborierenden Max Landfahrer ein wenig für das Finale zu schonen.

Liebenau im dritten Satz sogar in Führung

Trotz der 12:25-Schlappe im zweiten Satz gaben die Steirer die Partie aber noch nicht verloren. Im Gegenteil. Bis zur Mitte des dritten Durchganges lagen die krassen Außenseiter sogar in Front. Erst am Ende des Satzes setzte sich die größere Routine und Klasse der Amstettner durch, die somit zum dritten Mal in Folge im Cup-Finale standen.

„Liebenau hat uns gut gefordert heute. Wir hatten ein wenig mit unserem Rhythmus zu kämpfen, aber wenn wir so konsequent im Finale auftreten, dann sollten wir das Spiel für uns entscheiden können - egal, wer der Gegner ist“, blickte Kapitän Landfahrer dem Spiel am Sonntag mit Optimismus entgegen. Auch Trainer Simuncic schlug in die selbe Kerbe: „Wer unser Gegner im Finale ist, ist nicht wichtig. Wir wollen den Cupsieg und dann musst du sowieso jeden Gegner schlagen.“

AMSTETTEN - WEIZ 3:0.

Mit Weiz stand dem Titelverteidiger der erwartete Finalgegner gegenüber. „Wir rechnen uns durchaus Chancen auf den Cupsieg aus“, verkündete Weiz-Topscorer Markus Schloffer nach dem 3:1-Semifinalerfolg seiner Mannschaft gegen Salzburg. Dazu reichte es im ersten Cupfinale in der Weizer Vereinsgeschichte aber nicht.

Beide Teams starteten etwas nervös in die Partie und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die favorisierten Amstettner lagen zwar meist in Front, so richtig absetzen konnten sie sich aber in allen drei Sätzen nicht. Das lag auch daran, dass Diagonalangreifer Thomas Tröthann nicht an die zuletzt gezeigten Topleistungen anschließen konnte und Kapitän Maximilian Landfahrer in der Scorerwertung diesmal sogar den Vortritt lassen musste.

Nichtsdestotrotz waren es die Gastgeber, die jeweils am Ende der Sätze abgebrühter agierten. „In den entscheidenden Phasen hat Amstetten weniger Fehler gemacht und sich dadurch entscheidend durchgesetzt“, so die Analyse von Weiz-Sektionsleiter Gernot Schoberer. Die Folge war ein 3:0-Sieg für den VCA.

Kein Satzverlust im gesamten Bewerb

„Die erste geglückte Titelverteidigung in der Ära, wo ausschließlich mit Österreichern im Cup gespielt wird, ist eine besondere Auszeichnung. Der Cup ist unser großes Ziel gewesen und umso mehr freue ich mich über den Sieg“, jubelte VCA-Sportdirektor Micha Henschke, der Trainer Igor Simuncic freudestrahlend um den Hals fiel. Für den Kroaten war es der erste Pokalsieg in Österreich. „Ich bin sehr stolz auf mein Team. Ohne Satzverlust den Cup zu gewinnen, ist wirklich eindrucksvoll“, sparte er nicht mit Lob für seine Mannschaft.

Riesengroß war natürlich auch die Freude der Spieler rund um Kapitän Max Landfahrer, der zum wertvollsten Spieler des Final Four gekürt wurde. „Es lastete enormer Druck auf der Mannschaft. Wir sind als Favoriten in den Cup gestartet. Unser Zusammenhalt und der Teamgeist haben uns die Titelverteidigung ermöglicht und waren wichtig, um einen kühlen Kopf zu bewahren“, stellte er fest.