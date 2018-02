Gegen die ersatzgeschwächt angetretenen Wörther-See-Löwen gingen die Amstettner als Favoriten ins Rennen und wurden dieser Rolle auch gerecht. Beim 3:1-Sieg gegen den Tabellenvorletzten hatte der VCA aber etwas mehr Mühe als erwartet. „Es war ein extrem schwieriges Match. Gegen Klagenfurt ist es wie gegen eine Gummiwand. Sie gehören zu den besten Verteidigungsteams der Liga“, zog Kapitän Maximilian Landfahrer nach der Partie Bilanz.

Im ersten Satz boten sich die beiden Teams bis zum Spielstand von 20:20 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Danach setzten sich aber die Favoriten aus dem Mostviertel durch und sicherten sich den Durchgang mit 25:21. Im zweiten Satz erarbeiteten sich die Amstettner dann eine frühe Führung und verteidigten diese über die gesamte Zeit. „Im dritten Durchgang waren wir dann leider ein wenig ungeduldig und haben viele unnötige Fehler gemacht“, analysierte Landfahrer, dessen Team den Satz mit 19:25 abgeben musste.

Leistungseinbruch im dritten Satz

Im vierten Satz kehrte bei den Amstettnern dann die Konzentration wieder zurück. Sie dominierten diesen Durchgang von Beginn an und fixierten mit 25:15 den erwarteten Auswärtssieg. „Das war heute eine gute Mannschaftsleistung. Genau der richtige Schwung für die anstehenden zwei Spiele gegen Graz und Waldviertel“, war VCA-Sportdirektor Micha Henschke zufrieden mit der Vorstellung seines Teams in Kärnten.

Henschke weiß, dass diese Woche entscheidend ist für die Ausgangslage im Play-off, für das die Amstettner bereits fix qualifiziert sind. In der Heimhalle will man sich daher am Mittwoch gegen Graz und am Sonntag im dritten NÖ-Derby der Saison gegen Waldviertel gut präsentieren. „Das sind sicher die Schlüsselspiele und ich hoffe auf eine breite Unterstützung der Fans“, erklärt Henschke.