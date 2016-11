Mit Enns traf der Tabellenführer aus Amstetten am Sonntag auf das schwächste Team der Liga. Dass Kapitän Amil Klisura fehlte, sollte daher nicht unbedingt ins Gewicht fallen. Ein klarer Sieg war der Auftrag an das Team.

Doch der Start ging komplett daneben. „Wir haben die erste Minute verschlafen und waren gleich einmal 6:2 hinten“, schilderte Topscorer Jasmin Marevac. Mit einem zehn-Punkte-Run übernahmen die Amstettner aber wieder das Kommando und gewannen das erste Viertel mit 22:10.

"Die Ennser Chaosoffensive hat uns aus dem Konzept gebracht“

Im zweiten Viertel machte den Amstettnern dann die extrem schlechte Quote von der drei-Meter-Linie und der Freiwurflinie zu schaffen. Zehn Rebounds von David Benkovics halfen den Falcons aber in dieser Phase und sie bauten die Führung bis zur Halbzeit auf 40:22 auf.

Nach der Pause folgte das fast schon traditionell schlechte Viertel der Hausherren, die in der zweiten Halbzeit in Fünferblöcken rotierten. „Die Ennser Chaosoffensive hat uns aus dem Konzept gebracht“, hatte Marevac eine Erklärung dafür parat, warum der Spielabschnitt mit 13:12 an die Gäste ging. Mit einem wieder viel besseren vierten Viertel fixierten die Amstettner den siebenten Sieg in Serie. „Es war der erwartet klare Sieg, aber gegen schlechte Mannschaften spielen wir meistens auch nicht so gut. Am Papier sind wir um 50 Punkte besser als sie“, war Marevac mit dem Spielverlauf nicht zufrieden.