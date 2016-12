Gegen den letztjährigen Finalgegner traten die Falcons mit dem kompletten Kader an, die Hausherren mussten jedoch auf einige ihrer Leistungsträger verzichten, was den Falken natürlich in die Karten spielte. „Gerne hätten wir gegen eine komplett besetzte Mannschaft gespielt. Das wäre sicher ein spannenderes Spiel gewesen“, erklärte Amstettens Topscorer Jasmin Marevac.

Die Amstettner begannen schwungvoll. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive funktionierte das Spiel der Falcons. Sie konnten auch vom Verletzungspech nicht gestoppt werden, denn Jürgen Brandner brach sich bei einem Zusammenstoß die Nase und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Dieser Ausfall wirkte sich auf das Spiel der Gäste aber nicht negativ aus. Mit einer Trefferquote von über vierzig Prozent von der Dreierlinie ließ man den Linzern nie wirklich eine Chance auf eine Führung. Mit 40:25 ging es in die Halbzeit.

Trotz der klaren Führung hatten die Mannen von Coach Rene Bremböck das Gefühl, dass in dieser Partie noch mehr geht. Die Falcons legten noch einen Gang zu. Hohe Rotation, Ballgewinne und Fastbreak-Punkte gegen müde gewordene Gegner verhalfen den Falcons zum besten Viertel der heurigen Saison, das mit 31:6 klar gewonnen wurde. Auch das letzte Viertel änderte nichts mehr am klaren Sieg der Mostviertler. Die Falcons stehen nach acht Runden noch ungeschlagen an der Tabellenspitze der 1. OÖ Landesliga.