Im letzten Aufeinandertreffen mit den Welsern setzte es für die Falcons noch eine mehr als deutliche Niederlage. Auch am vergangenen Freitag sah es lange nach einem Erfolg für die Gäste aus, obwohl die Bremböck-Truppe eine deutlich bessere Anfangsphase erwischte als im letzten Spiel.

Samuel Alkin und Kapitän Georg Rülling setzten in der Offensive früh Akzente und erzielten 13 der 16 Amstettner Punkte in diesem Viertel. Auch die Verteidigung der Hausherren stand gut und erzwang viele Fehlwürfe der Welser.

Nach sieben Minuten führten die Amstettner daher mit 14:8. Durch frühe Foul-Probleme von Big Man David Benkovics wechselte aber das Momentum und es waren die Oberösterreicher, die mit einer 18:16-Führung ins zweite Viertel gingen. In diesem dominierten die Welser die Bretter und erarbeiteten sich eine komfortable 42:35-Führung.

Starke zweite Halbzeit mit Sieg belohnt

Dass sie die Rebound-Probleme in den Griff bekommen müssen, war den Falcons zu Beginn der zweiten Halbzeit klar. Und es gelang vorerst, denn nach drei Minuten hatte man den Rückstand auf einen Punkt verkürzt. Die Welser fanden in der Folge aber wieder in die Partie. Sie starteten erneut einen Lauf und bauten ihre Führung wieder auf sechs Punkte aus.

Wie schon so oft in dieser Saison stellte sich im Schlussviertel die Frage, ob die Falcons noch genug Kraft für eine Aufholjagd haben. Während Wels munter wechseln konnte, war Amstetten durch die Foul-Probleme von Benkovics gezwungen, eine sehr kleine Rotation zu spielen. Dennoch lieferten die Falcons eine wahre Kampfleistung ab und ließen in den ersten sieben Minuten nur zwei Punkte zu.

Georg Rülling gelangen in der Schlussphase 13 Punkte und so lagen die Falcons in der letzten Minute in Front. Vor allem Prandstätter und Benkovics zeigten dann keine Nerven und verwandelten drei von vier Freiwürfen. Ein letzter Wurf der Gäste zum Ausgleich verfehlte sein Ziel.

„Die zweite Halbzeit war eine der besten, die wir diese Saison gespielt haben. Dass wir da nur 28 Punkte zugelassen haben, war der Schlüssel zum Sieg“, analysierte Coach Rene Bremböck.