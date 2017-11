Es war ein Schwarzer Freitag für die Amstettner Basketballer. Die Falcons legten gegen die Lions aus Enns einen kompletten Fehlstart hin. Die Bremböck-Mannen agierten von Beginn an zu lasch und ließen sich den Ball wiederholt aus der Hand schlagen.

Oft waren es nicht nur zweite, sondern auch dritte und vierte Chancen, die sich die Gäste gegen eine scheinbar schlafende Amstettner Verteidigung erarbeiteten. Ein 10:21-Rückstand nach dem ersten Viertel war die logische Konsequenz.

Im zweiten Viertel starteten die Hausherren dann eine erfolgreiche Aufholjagd. Endlich fanden Dreipunktwürfe ihr Ziel und die Falcons wirkten wie ausgewechselt. Die Trefferquote der Ennser ließ hingegen etwas nach und den Falcons gelang bis zum Ertönen der Sirene sogar noch der Ausgleich. So ging es mit 34:34 in die Halbzeitpause.

Wer nun an eine Wende in diesem Spiel dachte, der irrte gewaltig. Zwar wehrten die Gastgeber die erste Angriffswelle der Oberösterreicher gut ab, produzierten aber im Fastbreak-Spiel gleich mehrere Fehlpässe, die eine eindeutige Führung verhinderten.

Aufholjagd kostete sehr viel Kraft

Wieder war es die Rebound-Arbeit, die Spielertrainer Rene Bremböck Kopfschmerzen bereitete. Die Falcons verfielen in der Folge in berechenbaren Eins-gegen-Eins-Basketball und brachten in der Offensive wenig zusammen. Am Papier schlug sich dieser Spielverlauf mit vier Punkten Rückstand zum Viertelende nieder.

Ein nervenaufreibender Schlagabtausch entwickelte sich dann im Schlussviertel. Die Falken hielten die Partie über weite Strecken offen, ehe sich die Anstrengungen der Aufholjagd vermehrt bemerkbar machten. Strukturierte Spielzüge waren Mangelware, gepunktet wurde höchstens noch aus individuellen Aktionen. Trotzdem gelang es, die acht-Punkte-Führung der Ennser zu minimieren.

Ein von Kapitän Georg Rülling verschuldeter Dreipunkter der Ennser machte aber jede Hoffung auf ein Comeback zunichte. „Verdient verloren. Wenn wir so viele zweite Chancen zulassen, machen wir uns das Leben selbst schwer“, zog Coach Rene Bremböck Bilanz.