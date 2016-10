Cup und Meisterschaft standen für die Amstetten Falcons in der vergangenen Woche am Programm. Die beiden Spiele brachten eine unerwartete Niederlage und einen eher glanzlosen Sieg.

Die zweite Mannschaft der Traiskirchen Lions stand den Amstettnern in der ersten Cup runde gegenüber. Glantschnig und Brandner fehlten, ansonsten war das Team von Coach Rene Bremböck mit dem kompletten Kader angereist. Die Falcons verschliefen jedoch den Start und die Hausherren bestraften die Fehler der Gäste äußerst effizient. Dank Amil Klisura, der vor allem unter dem Korb nur schwer zu halten war, behielt man eine drei-Punkte-Führung zur Halbzeit. Danach lief für die Amstettner nichts mehr zusammen. Sie ließen insgesamt elf Dreier der Gastgeber zu, was sie in der Offensive nicht kompensieren konnten. Traiskirchen entschied die Partie mit 80:75 für sich.

Zwei Tage später trafen die Amstettner in der OÖ Landesliga zuhause auf Vorchdorf. Auch hier startete man miserabel. „Gegen starke Teams kann uns das den Sieg kosten“, kommentierte Kapitän Amil Klisura das schlechte erste Viertel, bei dem die Zuteilung in der Verteidigung gar nicht stimmte und das nur knapp mit 15:14 an die Hausherren ging. Die Falcons kämpften sich nach dem schlechten Beginn aber in die Partie zurück. Patrick Hofbauer, der den verletzten Sebastian Glantschnig in der Starting Five ersetzte, erzielte die erste Führung für Amstetten. Schwächen beim Kampf um den abspringenden Ball hielten die Vorchdorfer im Spiel.

Nach der Pause machte sich die Bremböck-Truppe dann das Leben selber schwer. Unnötige Ballverluste und eine katastrophale Quote von der Freiwurflinie bestimmten das Spiel. Das starke Offensivtrio Klisura, Rülling und Marevac sorgte aber dafür, dass die Partie nicht kippte. Sie steuerten 50 der 73 Amstettner Punkte bei und ließen die Vorchdorfer unter dem Korb schlecht aussehen. Der dritte Sieg im dritten Spiel war die Folge.