Die ersten vier Spiele der neuen Landesliga-Saison hatte der Titelverteidiger aus Amstetten klar gewonnen. In der fünften Runde empfingen die Falcons mit der B-Mannschaft von Bundesligist Gmunden den vermutlich gefährlichsten Titelkonkurrenten und hatten sich daher für das Duell Tabellenführer gegen Tabellenzweiten auf eine ausgeglichenere Partie eingestellt.

Zurecht, denn die Gäste, die mit einigen jungen Bundesliga-Talenten angereist kamen, zeigten von Beginn an ihr Können. Sie lieferten sich mit den Amstettnern über lange Strecken ein Duell auf Augenhöhe und entschieden das erste Viertel mit 22:21 für sich. Erst im zweiten Viertel konnten sich die Falcons dank einiger wunderschöner Assists von Georg Rülling auf Patrick Hofbauer, der in diesem Viertel den Großteil seiner zehn Punkte erzielte, eine minimale vier-Punkte-Führung zur Halbzeit erarbeiten.

Überragendes drittes Viertel führte zum Sieg

Die Halbzeitansprache von Coach Rene Bremböck dürfte den Falcons dann einen gehörigen Motivationsschub gegeben haben, denn nach dem Seitenwechsel schien alles für die Hausherren zu laufen. Defensiv konnte man die bislang nur schwer zu verteidigenden Inside-Spieler in Schach halten und offensiv fanden nach und nach alle Leistungsträger ihren Rhythmus. „Offensiv sind wir langsam in Midseason-Form“, stellte auch Topscorer Jasmin Marevac fest.

Die Swans gaben in der Folge nicht auf und verteidigten beherzt über das ganze Feld, aber trotz aller Bemühungen ging das Viertel mit 29:13 doch sehr klar an Amstetten. Bei über 20 Punkten Vorsprung kamen im Schlussviertel dann alle Amstettner Spieler zu ihrer Einsatzzeit. Mit einem sehr jungen Line-Up ging das letzte Viertel knapp verloren, was aber am fünften Sieg in Folge nichts änderte.