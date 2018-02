Die letzte Auswärtspartie gegen die Vikings hatten die Amstettner verloren. Diesmal lief es für die Truppe von Coach Rene Bremböck um vieles besser.

Die Falcons erwischten einen guten Start. Kapitän Georg Rülling, Niko Mosböck und David Benkovics fanden in der Offensive schnell ihren Rhythmus und stellten schnell auf 10:4. Die Hausherren kamen aber wieder heran, da die Defensive der Falcons noch nicht nach Wunsch funktionierte. „Offensiv war es ein gutes Viertel, aber es hat uns Sorgen gemacht, dass wir 19 Punkte zugelassen haben“, fasste Georg Rülling den ersten Spielabschnitt, der mit 19:19 endete, zusammen.

Defense in der ersten Halbzeit ausbaufähig

Ein ähnliches Bild bot sich im zweiten Viertel, in dem die Amstettner eine drei-Punkte-Führung herausspielen konnten. Kein Polster, auf dem man sich ausruhen konnte. Das war den Falcons klar. „Wir treffen gut, aber wir sind nur drei Punkte vorne. Wenn wir die Defense nicht in den Griff bekommen, dann werden wir es schwer haben“, lautete die Analyse in der Halbzeitpause.

Im dritten Viertel gelang den Amstettnern dann der entscheidende Lauf. Ab der fünften Minute legten die Falcons eine 18:2-Serie aufs Parkett, was Trainer Rene Bremböck die Möglichkeit eröffnete, Topscorer Georg Rülling eine verdiente Pause zukommen zu lassen.

Obwohl die Gäste mit 16 Punkten Vorsprung ins letzte Viertel gingen, wurde die Partie noch einmal eng. Die Gastgeber gaben nicht auf und kämpften sich beim Stand von 61:63 bis auf zwei Punkte heran. Die Falcons konnten aber kontern und bauten ihre Führung wieder auf 71:61 aus. In der Schlussphase versuchten die Vikings nur noch mit taktischen Fouls die Uhr zu stoppen. Den Sieg der Falcons konnten sie aber nicht mehr verhindern.