Bereits vor der Partie gegen die Red Devils war die Ausgangssituation für die Halbfinalpaarungen in der OÖ Landesliga fixiert. Trotzdem wollten die Falcons vor heimischer Kulisse zeigen, dass sie für die spannendste Phase der Saison gut vorbereitet sind. Die Hausherren starteten allerdings alles andere als meisterlich.

Eine zu statische Offensive und unnötige Turnover – alleine acht im ersten Viertel – ließen den Gästen Hoffnung, das Spiel für sich zu entscheiden. Erst nach einer emotionalen Halbzeitansprache lief es für die Amstettner besser. Amil Klisura verteilte die Bälle, Georg Rülling und Sebastian Glantschnig holten die Rebounds und die offenen Würfe fingen an zu fallen.

Doch auch die Linzer versenkten ihre Würfe von der Dreierlinie sicher. Vor allem die Big Men bereiteten dabei große Probleme. Nachdem die Falcons aber den Druck erhöhten, konnten sie dies auch einschränken. Im Angriff ließen die beiden Topscorer Jasmin Marevac (21) und Amil Klisura (17) dann auch keinen Zweifel am Ausgang der Partie.

Nun gilt die Aufmerksamkeit der Vorbereitung auf das Halbfinale, das im best-of-three-Modus ausgetragen wird. Die Amstettner treffen dabei auf den FCN Neustadt, dem sie sich heuer bereits geschlagen geben mussten. Nach einer durchaus zufriedenstellenden Saison, geht es also nun in die letzte und entscheide Phase auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Sollten die Falken die Halbfinalserie für sich entscheiden, geht es am Final Day, der am 10. Juni erstmalig in Amstetten ausgetragen wird, um den Meister der OÖ Landesliga. „Unser Fokus liegt jetzt aber auf unserem Halbfinalgegner. Wir werden uns intensiv vorbereiten, denn während der Saison haben sie gezeigt, wie gefährlich sie sein können“, betonte Georg Rülling.