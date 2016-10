Souveräner Leader. Mit vier Siegen in vier Spielen führen die Amstetten Falcons die Tabelle der 1. OÖ Landesliga überlegen an. Gegen die Steyrer Scorpions, die sich mit dem routinierten Litauer Emils Sürums verstärkten, entwickelte sich nur in der ersten Spielhälfte eine ausgeglichene Partie. Dann zogen die Amstettner – im Bild Samuel Alkin – davon und feierten einen 71:59-Sieg.

| Kovacs