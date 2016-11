Die Falcons reisten in Bestbesetzung nach Wels. Jürgen Brandner kam aber vorerst von der Bank, da sich Coach Rene Bremböck für die übliche Starting Five bestehend aus Klisura, Marevac, Alkin, Rülling und Glantschnig entschieden hatte. Die Gäste gaben von Anfang an den Ton an, allerdings schlichen sich in den ersten Minuten einige Konzentrationsfehler ein. Offensiv traf aber vor allem Samuel Alkin ein ums andere Mal. Dennoch war man mit dem 21:16-Zwischenstand nach dem ersten Viertel nicht wirklich zufrieden.

Die Hausherren versuchten ihr Glück auch im zweiten Viertel mit Zonenverteidigung. Die Amstettner spielten den Ball ab da aber vermehrt inside zu den Big Men Benkovics und Brandner, die immer wieder erfolgreiche Aktionen einleiten konnten. Mit einem Vorsprung von 16 Punkten ging es in die Pause.

Der dritte Spielabschnitt war dann nicht nach dem Geschmack der Falcons. Verfrühte Würfe resultierten in einer schwachen Trefferquote. Zu diesem Zeitpunkt hielt Georg Rülling die Falcons mit vielen Assists (7) und Punkten (11) im Spiel. Trotzdem verlor man das Viertel knapp.

Erst im Schlussabschnitt erfingen sich die Gäste wieder. Mit einer hohen Rotation setzte Rene Bremböck alle Spieler ein und hielt somit das Spiel schnell. Die Nachwuchstalente Thoma und Akhdir konnten ihre Einsatzminuten wieder einmal gut nützen. Vor allem Moritz Thoma: Der erst 15-Jährige erzielte fünf Punkte innerhalb weniger Sekunden. Schlussendlich gewannen die Falcons mit 23 Punkten Vorsprung und feierten den sechsten Sieg im sechsten Spiel.